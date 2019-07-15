الامارات | محمد صلاح خسر “الرهان”.. والمنتخب المصري أكثر المستفيدين من نهائي الكان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خسر “الرهان”.. والمنتخب المصري أكثر المستفيدين من نهائي الكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بخر المنتخب المصري آمال جماهيره في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، وخسر محمد صلاح الرهان أمام صديقه السنغالي ماني، لاعب ليفربول الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، كما خسر أمام القائد الرائع رياض محرز أيضاً صديقه بالدوري الإنجليزي.

ولكن ربما يكون المكسب الوحيد للمنتخب المصري بالبطولة هو طرفي المباراة النهائية التي تجمع المنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري، حيث سيكون للمنتخب المصري الفرصة للحفاظ على الفارق المريح في عدد الفوز باللقب الإفريقي والذي كان يخشى منه إذا نجح المنتخب الكاميروني، الغاني، النيجيري في الفوز باللقب، أما طرفي النهائي هما السنغال والذي لم يسبق له الفوز باللقب من قبل، بينما يبحث المنتخب الجزائري عن الفوز الثاني وبالتالي فكلا المنتخبين بعيدين عن الرقم الأكبر للفراعنة وهو 7 مرات.

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وأليكم السجل التاريخي للفائزين باللقب الإفريقي

مصر 7

الكاميرون 5

غانا 4

نيجيريا 3

ساحل العاج 2

الكونغو 2

زامبيا 1

تونس 1

السودان 1

الجزائر 1

المغرب 1

إثيوبيا 1

جنوب إفريقيا 1

الكونغو 1