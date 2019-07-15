رياضة | الأمن يحبط محاولة اقتحام والدة فيتالي على طريقة حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن يحبط محاولة اقتحام والدة فيتالي على طريقة حسناء نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت محاولة والدة البلوغر الأمريكي فيتالي زدوروفيتسكي باقتحام الملعب الذي استضاف نهائي كأس العالم للكريكيت بين منتخبي إنجلترا ونيوزيلندا أمس الأحد.

واستطاع رجال الأمن منع والدة فيتالي التي كانت مرتدية ملابس بحر سوداء مكتوب عليها اسم ابنها Vitaly للترويج لموقعه على الإنترنت، من الوصول إلى أرضية الملعب وإيقاف المباراة.

واشتهر فيتالي وصديقته الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، كينسي فولانسكي، بعد اقتحام الأخيرة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وإيقافها المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام هوتسبير، وحينها نزلت إلى أرضية الملعب مرتدية أيضا ملابس بحر سوداء مكتوب عليها اسم صديقها Vitaly للترويج لموقعه.

كما حاولت فولانسكي تكرار التجربة باقتحام نهائي "كوبا أمريكا 2019" والذي جمع البرازيل صاحبة الأرض والبيرو، لكن محاولتها باءت بالفشل.