شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو و صور .. الاتحاد السكندرى يضم ريفالدو ناشئ برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف بضم طارق الدالى وشهرته "ريفالدو " لاعب ناشئين برشلونة الأسبانى الأسبق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق السكندرى الموسم المقبل . ويعد طارق الدالى صاحب الـ18 عام من أفضل المواهب الصاعدة لامتلاكه الكثير من المهارات العالية التى ظهر خلال مباريات فريقه ضمن مباريات بطولة دورى الناشئين فى أسبانيا . ويسعى طلعت يوسف بالاتفاق مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة المقبلة لبناء فريق قوى للمنافسة على مركز متقدم فى بطولة الدورى الممتاز وحصد بطولة كأس مصر لاستعادة أمجاد فريق الاتحاد السكندرى وأسعاد جمهور سيد البلد . Advertisements وسبق واعلن طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الجهاز المعاون له بالاتحاد ويضم كل من عبد الجليل إمام فى منصب مدير الكرة وكلا من منير عقيلة و محمد إبراهيم كمدرب عام ومجدى بهلول مدرب حراس مرمى وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال واستمرار الجهاز الطبى و الإدارى السابق .

طارق الدالى (2)



طارق الدالى (3)



طارق الدالى (4)



طارق الدالى (1)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو و صور .. الاتحاد السكندرى يضم ريفالدو ناشئ برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.