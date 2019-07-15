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حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

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الجبلاية تقرر اختيار 5 لاعبين تحت السن من الجنسية المصرية بقوائم الأندية

 

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وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية

 

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25 لاعبا و5 تحت السن فى قائمة الأندية للموسم الجديد للدورى

 

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ثروت سويلم يكلف عزب حجاج ووجيه أحمد بإدارة لجنة الحكام لحين تعيين رئيس

 

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وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي بإسبانيا وإراحة مروان والشناوى وأشرف

 

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الاهلي يدرس إعارة جيرالدو في الصيف.. إعرف السبب

 

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الليلة.. جلسة بين مرتضى منصور وخالد جلال لحسم الراحلين

 

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الإسماعيلى يفقد متولى ودونجا وبامبو وعواد أمام الزمالك

 

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أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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