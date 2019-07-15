شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة الجبلاية تقرر اختيار 5 لاعبين تحت السن من الجنسية المصرية بقوائم الأندية وزير الرياضة يبحث آخر الاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية 25 لاعبا و5 تحت السن فى قائمة الأندية للموسم الجديد للدورى ثروت سويلم يكلف عزب حجاج ووجيه أحمد بإدارة لجنة الحكام لحين تعيين رئيس Advertisements وليد سليمان يشارك فى مران الأهلي بإسبانيا وإراحة مروان والشناوى وأشرف الاهلي يدرس إعارة جيرالدو في الصيف.. إعرف السبب الليلة.. جلسة بين مرتضى منصور وخالد جلال لحسم الراحلين الإسماعيلى يفقد متولى ودونجا وبامبو وعواد أمام الزمالك أحمد علي يستغل الشرط الجزائي ويوقع لبيراميدز رسميا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 14 / 7 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.