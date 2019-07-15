اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 14 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 14 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق عرضا من بيراميدز بجانب جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع خالد جلال.
الليلة.. جلسة بين مرتضى منصور وخالد جلال لحسم الراحلين
يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل حسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.
وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن خالد جلال سيقدم خلال تلك الجلسة تصوره بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد وإنه تقريره يتضمن كافة الأمور المتعلقة باللاعبين الحاليين بالفريق بجانب المعارين والمتطلبات الفنية للموسم المقبل.
بيراميدز يطلب ضم بهاء مجدى من الزمالك بسبب ديسابر
تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، عرضاً من نادى بيراميدز، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمه إلى صفوف الأخير فى الموسم الجديد.
وجاءت مفاوضات بيراميدز مع بهاء مجدى لضمه من الزمالك بناءً على رؤية الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق الذى طلب من مسئولى بيراميدز ضرورة إنهاء صفقة ضم بهاء مجدى خلال الفترة الجارية بعدما طلب من قبل الحصول على خدمات إبراهيم حسن أيضا من الزمالك ولعب الثنائى من قبل تحت قيادته عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلى.
المهاجم الجديد يطيح بخالد بوطيب من الزمالك فى الصيف
دخل المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى هذا الصيف حيث بدأ مسئولى النادى الأبيض فى البحث عن مهاجم سوبر لضمه على حساب بوطيب وتم ترشيح عددا من المهاجمين مثل الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة وسيحسم مسئولى النادى الأبيض ملف المهاجم الجديد خلال الفترة القادمة.
الزمالك يوافق على بيع إسلام جمال للاتحاد وإعارة رفعت وسيسيه
كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن ترحيبه بانتقال إسلام جمال مدافع الفريق المنتهى إعارته لطلائع الجيش على سبيل الانتقال النهائى إلى الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة كما رحب إعارة أحمد رفعت لصفوف زعيم الثغر وتجديد إعارة الإيفوارى رزاق سيسيه لزعيم الثغر لموسم جديد.
الاتحاد السكندرى يستعير سيسيه للموسم الثالث من الزمالك
نجح مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فى إنهاء الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على استمرار الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر من موسمين ضمن قائمة الاتحاد للموسم الثالث على التوالى على سبيل الإعارة وقدم سيسيه أداء أكثر من رائع منذ قدومه لزعيم الثغر و أصبح أحد العناصر الأساسية والمؤثرة بصفوف الفريق الأول لكرة القدم وكان محل إعجاب جميع المدربين الذين تولوا القيادة الفنية لفريق الكرة كما أشاد طلعت يوسف بالإمكانات الفنية والبدنية للاعب.
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