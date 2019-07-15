اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 14 / 7 / 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 14 / 7 / 2019 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق عرضا من بيراميدز بجانب جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع خالد جلال.

الليلة.. جلسة بين مرتضى منصور وخالد جلال لحسم الراحلين

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل حسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

بيراميدز يطلب ضم بهاء مجدى من الزمالك بسبب ديسابر

تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، عرضاً من نادى بيراميدز، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمه إلى صفوف الأخير فى الموسم الجديد.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع بهاء مجدى لضمه من الزمالك بناءً على رؤية الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق الذى طلب من مسئولى بيراميدز ضرورة إنهاء صفقة ضم بهاء مجدى خلال الفترة الجارية بعدما طلب من قبل الحصول على خدمات إبراهيم حسن أيضا من الزمالك ولعب الثنائى من قبل تحت قيادته عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلى.

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