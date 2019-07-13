شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو: لن ألعب في الدوري الإنجليزي الا في هذه الحالة والان مع التفاصيل

أعلن وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط برشلونة، أنه لن ينتقل للدوري الإنجليزي، سوى في حالة وحيدة، وهي العودة لصفوف ليفربول مجدداً. وأضح وكيل أعمال اللاعب أنه مازال عاشقاً لليفربول، ولن ينتقل لأي فريق منافس له في الدوري الإنجليزي سواه.

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