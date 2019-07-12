رابطة “الليغا” تكشف جدول مباريات الدوري الإسباني

يخوض حامل لقب الدوري الإسباني (الليغا)، نادي برشلونة، أولى مبارياته للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد أمام أتلتيك بلباو على ملعب الأخير في 16 أغسطس (آب) المقبل، حسبما أعلنت رابطة الليغا اليوم الجمعة.
أما فيما يتعلق بريال مدريد، الغريم التاريخي لبرشلونة، فيخوض مباراته الأولى في الليغا لموسم 2020-2019 أمام مضيفه سلتا فيغو في 17 أغسطس (آب) المقبل.
هذا، ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره خيتافي على ملعبه ميتروبوليتانو، في أولى مباريات الفريقين في الموسم الجديد للدوري الإسباني في 18 أغسطس.
وتختتم الجولة الأولى من الليغا في الموسم الجديد منافساتها في 19 أغسطس بمباراتين ستجمعان بين مايوركا وإيبار من ناحية، وريال بيتيس وبلد الوليد من ناحية أخرى.
وطبقاً للبيان الرسمي الصادر عن رابطة الليغا، تلعب الجولة الثانية من المسابقة المحلية بين يومي 23 و26 أغسطس، فيما تلعب الجولة الثالثة بين 30 أغسطس والأول من سبتمبر (أيلول) المقبل.
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