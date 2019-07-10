كريستيانو رونالدو يتسبب في خسائر لنيمار بـ 12 ألف يورو يوميا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في تكبيد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خسائر مالية كبيرة.

صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت أن نيمار دا سيلفا يواجه حاليا عقوبات ضخمة، بسبب تخلفه عن حضور تدريبات فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، بعد تهديد النادي للاعب في بيان رسمي، نشره على موقعه الإلكتروني، قال فيه “هذا الاثنين 8 يوليو، كان نيمار مدعوا للعودة إلى التدريبات برفقة زملائه في الفريق الأول لباريس سان جرمان”.

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البيان أضاف، لاحظ سان جرمان أن اللاعب لم يحضر في الوقت والمكان المحددين، هذا دون أن يسمح له بذلك ولم يحصل على أي موافقة من طرف النادي.. باريس سان جرمان يشجب الوضع، وسيتخذ الإجراءات المناسبة الناتجة عنه.

الصحيفة اضافت، أن نيمار يتواجد حاليا في تورينو الإيطالية لمشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد الإعلانات الرياضية.. وبخصوص الإجراءات التي من المتوقع اتخاذها في حق اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، قالت إنها مالية بالدرجة الأولى.

وتابعت: العقوبة ستكون مادية وفقا لبند العلاوة الأخلاقية، وهو بند مدرج في عقود جميع اللاعبين.. قيمة عقوبة نيمار ستبلغ 375 ألف يورو شهريا، أي 12 ألف يورو يوميا.