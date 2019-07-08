مدرب هيرتا برلين: محمد صلاح سيكون مكسب ريال مدريد..ولا أمانع في التدريب بالدوري المصري

أكد منير ريشوني مدرب هيرتا برلين الألماني، أن انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد سيكون أمرا مفيدا للطرفين.

ومنير ريشوني لاعب ألماني سابق من أصول لبنانية، بدأ مسيرته الكرويه بنادي ويلمردورف ثم إنتقل إلى بروسيا برلين، ثم أنهى مسيرته كلاعب في لامافون المحارب وهونادٍ بالدوري التيلاندي، ثم انتقل بعدها إلى مجال التدريب وتولى منصب المدير الفني لفريق هيرتا برلين الذي يلعب في الدوري الألماني.

ومن هنا يفتح منير ريشوني قلبه لـ"بوابة الوفد" ويروي لنا بداياته في عالم

كرة القدم وجاء الحوار كالآتي :

كيف كانت بدايتك مع كرة القدم ؟

بدايتي مع كرة القدم حينما كنت ألعب كرة القدم في الشارع عندما كنت طفلًا، بمجرد أن أتقنت اللعب في نادٍ ، سجلني والديّ ولعبت في نادي صغير هنا في برلين.

ماهو الفريق الذي طالما حلمت أن تكون في صفوفه وأنت لاعب أو مدرب؟

كانت أمنيتي أن أن أنضم لصفوف يوفنتوس وأنا لاعب

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فأنا من كبير مشجعيه الأن ،وشرف لي أن أتولى تدريبه وأنا مدرب

من وجهة نظرك.. من هوأفضل لاعب في العالم في هذا العام؟

بالتأكيد ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، فإنه قد حقق إنجازات على الرغم من خسارته من ليفربول بدوري أبطال أوروبا .

ما رأيك في ترشيح محمد صلاح للإنتقال لفريق ريال مدريد؟

ولما لا فهو لاعب ممتاز وسيكون نجاحًا كبيرًا لكلا الطرفين ،فريال مدريد ستضم لاعبًا قويًا، ومحمد صلاح سيزداد نجمه هناك .

هل توافق على تدريب فريق بالدوري المصري إذا عُرض عليك ؟

بالتأكيد إن حصلت على عرض مناسب لن أمانع في التدريب في الدوري المصري وليس أمامي فريق محدد