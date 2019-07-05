شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني رافاييل نادال يتأهل لثالث أدوار بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تأهل الإسباني رافاييل نادال لثالث أدوار بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الإسترالي نيك كيريوس بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بواقع 6-3 و3-6 و7-6 و7-6.
وصعد الإيطالي ماتيو بيرتيني لنفس الدور، على حساب القبرصي ماركوس باجداتيس بثلاث مجموعات 6-1 و7-6 و6-3، كما تأهل الأرجنتيني دييجو سيباستيان على حساب الإلماني دومينيك كويبفير بـ3 مجموعات بواقع 6-0 و6-3 و7-5، وصعد الإيطالي فابيو فونيني على حساب المجري مارتون فوسوفيكس بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6-7 و6-4 و7-6 و2-6 و6-3.
وودع الفرنسى جيل سيمون منافسات البطولة من الدور الثاني عقب الخسارة من الأمريكي تينيس ساندجرين بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 2-6 و3-6 و6-4 و6-3 و6-8.
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