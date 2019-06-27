رياضة | نجم المغرب يدافع عن مصر في ارتفاع درجة الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المغرب يدافع عن مصر في ارتفاع درجة الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال يونس بلهندة لاعب المنتخب المغربي إن منتخب بلاده قادر على تقديم مباراة جيدة أمام منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

وأضاف يونس بلهندة: "من الصعب مشاهدة زملائي من على مقاعد البدلاء ولكني أثق بهم جميعا.. الفوز على نامبيا كان الأول لي في اللقاء الافتتاحي بكأس الأمم ودرجة الحرارة قد تكون عاملا مؤثرا وبشكل عام المباريات الإفريقية صعبة ولكننا نبذل أقصى جهد".

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وتابع بلهندة أنه يجب أن يتعامل الجميع مع الطقس الحار بصورة طبيعية فهو يسود القارة بأكملها مشيرًا إلى أنه لا جدوى من الشكاوى.