رياضة | مدرب كوت ديفوار: هذه نقاط قوة المغرب وأمم إفريقيا "عنيفة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كوت ديفوار: هذه نقاط قوة المغرب وأمم إفريقيا "عنيفة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار على صعوبة لقاء فريقه أمام المغرب المحدد لها غدا على استاد السلام في ثاني جولات مجموعات بطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

وقال كمارا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد السلام، إن فريقه يبحث عن التأهل عن المجموعة للأدوار التالية وسنقوم بكل ما يلزم للتأهل، ليس هدفنا أن نهزم المغرب ونعود للبلاد بل هدفنا التقدم في البطولة.

وبسؤاله عن غياب المهاجم المغربي خالد بوطيب، قال: "أنا لا انشغل سوى بفريقي، هدفي ليس المغرب، وهو الشيء الواضح بالنسبة لي وبالنسبة لفريقي"

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وبسؤاله عن نقاط القوة والضعف في المغرب، أكد أن المنتخب المغربي قوي دفاعيا وهجوميا وقادر على التنوع في الألعاب فهناك استقرار في أسود الأطلس منذ سنوات أو 4 سنوات، وهو ما ينعكس على الأداء الفني.

وتابع كمارا: "بطولة كأس الأمم تتسم بالعنف والعنفوان، سنلعب مباراة من أجل الفوز والتأهل، وإذا لم نفز يجب ألا نخسر، يجب علينا أن نقوم بما في وسعنا للتأهل عن المجموعة".

يذكر أن كوت يفوار تتصدر المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المغرب، ويأتي جنوب إفريقيا وناميبيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.