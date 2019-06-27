رياضة | ضربة جديدة لعمرو وردة في قلب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة لعمرو وردة في قلب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مشاركة عمرو وردة في تدريبات الفراعنة والمحاضرات الفنية قبل مباراة أوغندا في الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتمسك خافيير أجيري بعدم حضور عمرو وردة أي محاضرات مع زملائه، استنادًا إلى قرار استبعاده من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة رغم رغبة البعض في عودته.

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كان أجيري قد قرر استبعاد عمرو وردة بسبب الفيديو الجنسي مع فتاة مكسيكية نشرت ما قام به على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".