شكرا لقرائتكم استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 14 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 22:32

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، اليوم (الأربعاء)، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر منتخب «الفراعنة» المشارك في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.



وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي إن «رئيس الاتحاد والمشرف العام على المنتخب هاني أبو ريدة قرر استبعاد وردة بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق في إطار الحفاظ على انضباط وإلتزام وتركيز الفريق».

وارتبط اسم وردة ولاعبين آخرين بأزمة رسائل «فاضحة» متبادلة بينهم وعارضة أزياء مصرية على «انستغرام» قبل انتشار صورا لمحادثات ورسائل لوردة مع فتيات أخريات على مواقع التواصل الاجتماعي.