شكرا لقرائتكم فيصل بن الحسين والمغربية المتوكل في اللجنة التنفيذية للأولمبية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لوزان – "الحياة" | منذ 18 ساعة في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 20:05

انتخب الأمير الأردني فيصل بن الحسين والمغربية نوال المتوكل اليوم (الأربعاء)، لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية خلال انعقاد الجمعية العمومية الـ134 في لوزان.



وسيحل الأمير فيصل في اللجنة التنفيذية بدلاً من السويدية غونيلا ليندبرغ، التي وصلت إلى نهاية ولايتها (أربعة أعوام)، فيما استعادت المتوكل المقعد الذي شغلته في اللجنة التنفيذية بين 2008 و2012، وهي أيضاً من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية منذ 1998.

فيما انتخبت اللجنة الأولمبية الدولية عشرة أعضاء جدد، بينهم الإندونيسي إريك ثوهير، والرئيس السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ورئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس.