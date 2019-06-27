شكرا لقرائتكم جلسة خاصة تجمع لاسارتى مع عبد الحفيظ لبحث أمور الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على عقد جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على هامش مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش.
وبحث لاسارتى مع عبد الحفيظ عدة أمور خاصة باستعداد الفريق للمرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بالتدريبات اليومية أو معسكر الأعداد بإسبانيا غيرها من الأمور الخاصة بالفريق.
ويتدرب الأهلى اليوم على مرتين صباحا ومساء فيما سيحصل الفريق على راحة من التدريبات غداً، ويسافر الأهلى إلى إسبانيا خلال أوائل يوليو المقبل لإقامة معسكر خارجى استعدادا لمباراتى المقاولون العرب والزمالك يومى 26 و30 يوليو المقبل فى ختام بطولة الدورى الممتاز.
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