الامارات | بالفيديو: ردة فعل مؤثرة من عمرو وردة بعد أزمة عارضة الأزياء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم لاعب منتخب مصر، عمرو وردة، اعتذاراً للجميع عقب استبعاده من قائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
ونشر وردة مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال من خلاله: "أعتذر للجميع عما بدر مني، اعتذر لأهلي وللجماهير والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين".
ووعد وردة الجميع بمزيد من الانضباط، وقال: "أي شخص يشعر بالضيق بسببي فأنا أعتذر له، أنا آسف، والفترة المقبلة لن أفعل أي شيء يتسبب في شعور أحد بالغضب بسببي".
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