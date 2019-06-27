الامارات | بالفيديو: ردة فعل مؤثرة من عمرو وردة بعد أزمة عارضة الأزياء

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ردة فعل مؤثرة من عمرو وردة بعد أزمة عارضة الأزياء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم لاعب منتخب مصر، عمرو وردة، اعتذاراً للجميع عقب استبعاده من قائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر وردة مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال من خلاله: "أعتذر للجميع عما بدر مني، اعتذر لأهلي وللجماهير والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين".

Advertisements

ووعد وردة الجميع بمزيد من الانضباط، وقال: "أي شخص يشعر بالضيق بسببي فأنا أعتذر له، أنا آسف، والفترة المقبلة لن أفعل أي شيء يتسبب في شعور أحد بالغضب بسببي".