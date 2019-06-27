شكرا لقرائتكم خبر عن «السامبا» يخشى انتفاضة الباراغواي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) @naeemtamimalhac

يقص منتخب البرازيل فجر (الجمعة) مباربات ربع النهائي في كأس كوبا أمريكا الذي ستجمعه بالمنتخب البارغوياني، يأتي ذلك في وقت أبدى القائمون على منتخب البرازيل قلقهم بسبب سوء الأرضيّة. من جانبه، حذر إيفرتون جناح منتخب البرازيل، من خطورة منتخب باراغواي قبل مواجهتهما (الجمعة) في دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا 2019، بينما طالب القائد داني ألفيس بالتقدم خطوة بخطوة ومواصلة «التطور» كفريق. وقال لاعب جريميو في تصريحات لموقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «على الرغم من أنه تأهل بنقطتين فقط، إلا أنه يبقى فريقا جيدا، وتمكن من إقصاء البرازيل في هذه البطولة مرات عدة. نحن مستعدون بقوة للمرحلة القادمة». وقال صاحب الـ23 عاما، أحد اكتشافات البطولة بعد أن سجل هدفين رائعين أمام بوليفيا وبيرو، إن لاعب الوسط ديرليس غونزاليس والحارس روبرتو فرنانديز، هما أبرز اسمين في كتيبة «الألبيروخا».

من جانبه، ظهر داني ألفيس متحفظا بعض الشيء، وطالب بالحد من نغمة الاحتفال بعد الفوز الكبير على بيرو (5-0) في نهاية دور المجموعات. في المقابل، عمت أجواء من السعادة والحماس مران منتخب باراغواي بعد تأهل الفريق لربع نهائي كوبا أمريكا لمواجهة البرازيل، ولم يتمكن الإعلام من مشاهدة الكثير من مران الفريق بسبب الأمطار، لكنه كان كافيا لملاحظة السعادة على وجه لاعبي المدرب الأرجنتيني إدواردو بيريزو. وتأهلت باراغواي كأفضل ثالث بنقطتين فقط حصلت عليهما في المجموعة الثانية واضطرت للانتظار لمدة يوم، ثم جاء خبر التعادل بين الإكوادور مع اليابان ليحسم الأمر. وعقد بيريزو اجتماعا مع اللاعبين وحثهم على ضرورة «تقديم أداء مختلف» في المباراة القادمة، ويمكن القول إن تأهل باراغواي كان إعجازيا بالنظر إلى ظرووف حدوثه.