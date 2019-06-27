رياضة | ماجر: يجب على الجزائر تقديم الكثير أمام السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجر: يجب على الجزائر تقديم الكثير أمام السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رابح ماجر نجم الجزائر السابق على ضرورة تقديم منتخب بلاده اليوم الكثير في مباراته أمام السنغال في أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.



وقال ماجر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "المنتخب المصري حقق الأهم بحصد الثلاث نقاط ويجب عليه تحسين الآداء".



واختتم ماجر تصريحاته قائلا :" يجب على الجزائر تقديم الكثير أمام السنغال الذي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين".