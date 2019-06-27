شوقي غريب: المسئولية على منتخب مصر تمنع التعاطف مع وردة

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المسئولية الواقعة على المنتخب الوني لحصد لقب بطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر تمنع التعاطف مع اللاعب عمرو وردة.

وقال غريب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " المنتخب مطالب بغلق صفحة استبعاد عمر وردة والتركيز في مباراة أوغندا المقبلة للتأهل كأول المجموعة الأولى وعدم الانشغال بأزمات لاعب بعينه".

وعن إمكانية إجراء تغييرات في التشكيل خلال مباراة أوغندا بالجولة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات قال غريب: " لابد من تحقيق الفوز على أوغندا حتى نحافظ على المركز الأول بالمجموعة الأولى ونبتعد عن مواجهة السنغال والجزائر ونستمر باللعب في استاد القاهرة لذلك يجب خوض مباراة أوغندا بمنتهى الجدية".

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وأضاف المدير الفني الأسبق للمنتخب: " أتوقع تأهل أوغندا مع مصر لدور الستة عشر كأول وثاني المجموعة الأولى".

وفاز المنتخب على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا ليضمن الفراعنة التأهل لدور الستة عشر بعد الوصول للنقطة السادسة.