ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم (2-0) الأربعاء 26 يونيو في كأس أمم أفريقيا 2019

نقدم لكم ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 في الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة مصر اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.
نتيجة مباراة مصر والكونغو يتابعها متابعي كأس أمم أفريقيا مصر 2019 لكرة القدم وخاصة الجماهير المصرية التي تود متابعة مباراة مصر اليوم، أهداف مصر والكونغو اليوم، وتشتد عمليات البحث الآن عن ملخص أهداف مباراة مصر والكونغو اليوم في أمم أفريقيا مصر 2019.
نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم
نوافيكم من خلال المقال بتقرير ملخص واهداف مباراة مصر والكونغو اليوم، وذلك وقت انطلاق المباراة حسب الأوقات الموضحة بعاليه، وسنتابع معكم، هدف محمد صلاح في الكونغو اليوم، أهداف محمد صلاح، ملخص لمسات محمد صلاح، هدف محمود تريزيجيه في الكونغو اليوم.
تبقى القليل على انطلاق مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019، كما سنتابع معكم تقرير نتيجة ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم في الشوط الأول والثاني عبر تقارير متتالية.
- انطلقت مباراة مصر والكونغو الآن وسط أجواء حماسية كبيرة من الجماهير ولاعبي المنتخبين مع بداية قوية من عناصر المنتخب المصري بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة، متابعة مستمرة ونتيجة ماتش مصر والكونغو بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2019.
- الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول مع وجود ضغط من لاعبي المنتخبين وفرص كثيرة ضائعة، مع محاولات متكررة للتوغل والبحث عن تسجيل هدف التقدم.
- وفي الدقيقة 25: جووووووول لصالح منتخب مصر عن طريق اللاعب أحمد المحمدي من ركنية، لتصبح نتيجة المباراة الآن هدف لصالح الفراعنة.
- دقيقة 40: هجمة خطيرة لعناصر منتخب الكونغو هددت مرمى محمد الشناوي وكاد لاعب هجوم الكونغو الديمقراطية أن يسجل هدف التعادل لمنتخب بلاده.
- دقيقة 44: جوووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لصالح منتخب مصر، عن طريق تمريرة روعة من تريزيجيه يستلمها صلاح ويراوغ دفاعات الكونغو ويسدد كرة قوية تسكن شباك مرمى الكونغو لتصبح نتيجة مباراة مصر والكونغو الآن هدفين نظيفين في الشوط الأول.
- انتهاء الشوط الأول بعد انتهاء الوقت الأصلي وإضافة دقيقة وقت بدل ضائع.
- انطلاق الشوط الثاني الآن
- دقيقة 66: اللاعب أحمد حسن كوكا يتلقى تمريره رائعة من محمد صلاح أمام مرمى الكونغو يسددها كوكا ولكن لم يحالفه الحظ ليسجل وتضيع الكرة وتخرج خارج الملعب.
- دقيقة 87: انفراد لمحمد صلاح من تمريره رائعة عن طريق طارق حامد ولكن يتكتل دفاع الكونغو حول محمد صلاح لتضيع الكرة.
- وتنتهي المباراة بهذه النتيجة ويكسب منتخب مصر النقاط ليتصدر المجموعة الأولى