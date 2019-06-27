ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم (2-0) الأربعاء 26 يونيو في كأس أمم أفريقيا 2019

نقدم لكم ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 في الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة مصر اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم

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تبقى القليل على انطلاق مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2019، كما سنتابع معكم تقرير نتيجة ملخص مباراة مصر والكونغو اليوم في الشوط الأول والثاني عبر تقارير متتالية.