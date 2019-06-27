نتيجة مباراة مصر والكونغو.. فوز مريح و صعود المنتخب المصرى للدور التالى

نتيجة مباراه مصر والكونغو اليوم الاربعاء 26 يونيو 2019 في اطار الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الاولى لكاس الامم الافريقيه 2019 حاليا في مصر المباراه سوف تقام على ارض استاد القاهره ومن المنتظر حضور جماهيري كبير المنتخب المصري استطاع الفوز في مباراه الافتتاح ضد زيمبابوي والحصول على الثلاث نقاط بينما تعرض منتخب الكونغو الهزيمه من منتخب اوغندا بهدفين مقابل لا شيء يتذيل المجموعة.

نتيجة مباراه مصر والكونغو

مباراه الكونغو ومصر اليوم الاربعاء في تمام الساعه العاشره مساء بتوقيت القاهره الحاديه عشر مساء بتوقيت السعوديه الثانيه 10 مساء بتوقيت الامارات و المباراه مذاعه على قناه تايم سبورت الرياضيه بث ارضي قناه بي سبورت ماكس 2 سبورت ماكس 1 التابعه لقنوات بي ان سبورت الرياضيه القطريه كما تذاع مباراه على قناه ارينا سبورت و قنوات بي اوت كيو الرياضيه، و بالنسبة للمعلقين على مباراة مصر على تايم سبورت سيعلق فهد العتيبي وعبر beIN MAX 1 HD سيكون علي محمد علي معلقًأ.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني.

خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.

انتهت مباراة مصر و أوغندا بالتعادل بهدف لكل فريق

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الاستديو التحليلى لمباراة مصر و الكونغو حيث يستضيف نجوم العرب فى كرة القدم منهم هيث فاروق و ابوتريكة

السلام الوطنى لجمهورية الكونغو و السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية

بعد قليل سيبدأ أحداث الشوط الأول من لقاء مصر و الكونغو

الشوط الاول من المباراة

الدقيقة الخامسة من الشوط الاول و هناك فرص خطيرة لمنتخب مصر

ربع ساعة من بداية المباراة النتيجة تعادل سلبى

د 29 النتيجة اصبحت 1/0 لمصر احرز الهدف احمد المحمدى

انتهت المباراة 2/0 لصالح مصر