سيليسن حارس برشلونة إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو

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أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الاربعاء أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل اسبانيا في الموسمين الماضيين "توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسن. سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة".

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وانضم سيليسن (30 عاما) الى النادي الكاتالوني عام 2016 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كاساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفا للحارس الدولي الالماني مارك-اندريه تير شتيغن.

واحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة الى الكأس السوبر الاسبانية مرة واحدة.

وبحسب الصحافة الاسبانية، فان رحيل سيليسن الى فالنسيا سيسرع من وصول الحارس البرازيلي نيتو، الذي من المرجح أن يسلك الاتجاه المعاكس والانتقال من فريق "الخفافيش" إلى "كامب نو" ليصبح الرقم 2 في الفريق.