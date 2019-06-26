بالصور.. وزير الرياضة ومحافظ القاهرة ورئيس الأهلي يفتتحون منطقة جلوس الأعضاء بفرع مدينة نصر

اسفتتح مساء اليوم الأربعاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقهما الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والعامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس، منطقة جلوس الاعضاء والواقعة على مساحة ١٠ آلاف متر.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بحجم المنشآت الرياضية والاجتماعية التي ينفذها النادي الأهلي لأعضاءه، مؤكدا بأن النادي يقدم مثالا للاستثمار الرياضي الجيد وتطوير

للبنية التحتية الإنشائية والتي تعتبر إضافة كبيرة لهذا الكيان الرياضي الكبير.

واختتم وزير الرياضة بأن الوزارة دائما تشجع الأندية الرياضية على تطوير وتنمية مواردها، حتى يكون هناك قيمة وجدوى إقتصادية تعود على أعضاء الجمعية العمومية بالنفع.

وفي المقابل وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير

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والمتواصل للأندية المصرية خصوصا النادي الاهلي، مثمنا زيارته اليوم لإفتتاح احد اهم مشروعات النادي بفرع مدينة نصر.

وأوضح رئيس النادي الأهلي بأن هذا المشروع قد تم تخطيطه وفقا لأحدث المواصفات والقياسات المتبعة في هذا الشأن، وتعتبر إمتداد لمنطقة جلوس الاعضاء الملاصقة للمبنى الاجتماعى بحيث تتناسب مع عدد الأعضاء بالنادي.

وأضاف الخطيب بأن المنطقة تتكون من ١٢ منفذ ومنطقة خدمات للاعضاء تستوعب ٢٠٠٠ فرد ومجهزة بشاشة عرض عملاقة. وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع في مدة زمنية استغرقت ٩ شهور.