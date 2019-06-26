كريستال بالاس ينتظر رد ليفربول لضم الحارس مينيوليه

دخل نادي كريستال بالاس الإنجليزي، في سباق التعاقد مع حارس ليفربول سيمون مينيوليه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وينتظر كريستال بالاس رد الريدز، في بيع الحارس من عدمه، لإيجاد البديل في حالة رفض ليفربول بيع البلجيكي.
ونقلت صحيفة" ميرور" الإنجليزية، أن ليفربول ليس مستعد
وأضافت الصحيفة، أنه في حال التعاقد مع بديل للحارس البرازيلي أليسون ، سيمنح الريدز الضوء الأخضر لمينيوليه للرحيل عن النادي.
وتعاقد ليفربول مع الحارس البلجيكي في يناير 2013 قادما من سندرلاند الإنجليزي، ووقع على عقد مدته خمس سنوات، في صفقة بلغت وقتها حوالى 9 ملايين جنيه استرليني.
وشارك صاحب ال 30 عاما مع الريدز في 155 مباراة، في كافة المسابقات، ولم يستطع مينيوليه المشاركة كثيرا هذا الموسم مع ليفربول، نظرا لتواجد الحارس البرازيلي أليسون،على رأس حراسة الفريق الإنجليزي.
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