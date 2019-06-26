الامارات | حماد مستمر مشرفاً لفريق العين

شكرا لقرائتكم خبر عن حماد مستمر مشرفاً لفريق العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم عن استمرار محمد عبيد "حماد" كمشرفاً للفريق الأول والرديف. وجاء قرار الإبقاء على حماد نظراً للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها في ادارة الفريق وقدراته الكبيرة في ادارة الملفات المختلفة. كما تم تكليف خلفان سعيد الشامسي كمشرف على قطاع مدرسة الكرة، بينما تم تكليف عبدالله على الشامسي كمشرف على قطاع اكاديمية نادي العين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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