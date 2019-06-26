المقاولون يحذر أحمد على من التعامل مع السماسرة في معسكر المنتخب...

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جدة - عمرو شويل حذر مسئولو المقاولون العرب أحمد علي مهاجم الفريق وهداف مسابقة الدوري العام من التعامل مع السماسرة، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
وكان أحمد علي قد دخل في اهتمامات العديد من الفرق المحلية بعد تألقه خلال الموسم الجاري مع المقاولون العرب ليتصدر قائمة هدافي الدوري العام برصيد 18 هدفاً متفوقاً على مهاجمي الأهلي والزمالك، ليفرض نجم المقاولون نفسه على اختيارات خافيير أجيري مدرب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.
ويسعى المقاولون العرب لاستغلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في التسويق لهداف ذئاب الجبل خارجياً في أندية الخليج العربي .
ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب الجبل مباراة واحدة مؤجلة مع النادي الأهلي من المقرر إقامتها بعد الانتهاء من الكان.
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