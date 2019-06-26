رياضة | صفقة تبادلية تقرب برشلونة من ضم نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تقرب برشلونة من ضم نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأنه من المحتمل أن تكون هناك صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وإنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إنتر ميلان يدعم قرار رحيل ناينجولان خاصة مع اقترب التعاقد مع كلا من نيكولو باريلا نجم كالياري وستيفانو سينسي نجم ساسولو.

وذكر الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان يفكر في الاستغناء عن النجم البلجيكي في صفقة تبادلية مع برشلونة تقضي بحصول إنتر ميلان على خدمات نجم الوسط التشيلي أرتورو فيدال.

وأوضح الموقع الإيطالي أن ناينجولان عانى من بعض الإصابات والمشكلات البدنية في الموسم المنتهي والتي جعلته لا يتواجد باستمرار في التشكيل الأساسي للإنتر.