أبوريدة يحذر لاعبي منتخب مصر من السوشال ميديا

كووورة
محمد البنهاوي
حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، ورئيس اتحاد الكرة المصري، على حضور مران الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين.
ويستعد المنتخب المصري لمواجهة الكونغو الديمقراطية، مساء غد الأربعاء، ضمن المجموعة الأولى، التي استهلها الفراعنة بالفوز على زيمبابوي بهدف.
وتحدث أبوريدة مع بعض نجوم الفريق أثناء دخول ملعب التدريب، حيث طلب من أحمد المحمدي كابتن الفريق بضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب الوطني عن أي مؤثرات خارجية.
وحذر أبوريدة...
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