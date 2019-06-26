مدرب مصر يكشف الاستعدادات النهائية وأخطر لاعبي الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف هاني رمزي، مدرب منتخب مصر، آخر استعدادات الفراعنة لمواجهة الكونغو الديموقراطية، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة على ملعب ستاد القاهرة في ثاني مباريات مصر بكأس الأمم الإفريقية.

وقال رمزي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس": "استعدينا بشكل جيد لخوض المباراة واستعرضنا في المران الأخير مقاطع فيديو من مباراة زيمبابوي لرصد الأخطاء المرتكبة وتسليط الضوء على الأمور الإيجابية".

وأضاف: "درسنا فريق الكونغو من خلال متابعة مباراته الأولى، سيخوض اللقاء بشراسة هجومية كبيرة خاصةً بعد الخسارة من أوغندا، كما أن لديهم لاعب مميز صاحب القميص رقم 10، وهو ما نقلاه للاعبين خلال المران".

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صاحب القميص رقم 10 في الكونغو الديموقراطية هو بول خوسيه موبوكو (27 عاما)، يلعب حاليا في ستاندارد لييج البلجيكي، وخاض المباراة الماضية بصفة أساسية ولعب 10 مباريات دولية أحرز خلالهم ستة أهداف.

وأتم مدرب مصر تصريحاته قائلا: "حصدنا أول ثلاث نقاط ونستهدف العلامة بحصد التسع نقاط لاقتناص صدارة المجموعة، لن يكون هناك تغييرات على التشكيل بشكل كبير، وأي 11 لاعبا سيكونون جاهزين لتمثيل مصر".

يُذكر أن منتخب مصر استهل رحلة البحث عن اللقب الثامن له في تاريخ البطولة بالفوز (1-0) على منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.