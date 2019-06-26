رياضة | خاص| الكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة تحرش لاعبي المنتخب بـ"الموديل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| الكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة تحرش لاعبي المنتخب بـ"الموديل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أشعلت السوشيال ميديا"، "تعرضت لهجوم شرس"، "محاولة تحرش كلامي"، "شو إعلامي غير عادي"، كلها عبارات كانت بطلتها عارضة الأزياء المصرية ميريهان، التي نشرت صورًا تدعي تعرضها لمحاولة تحرش كلامي من قبل نجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق أتروميتوس اليوناني، اللاعب عمرو وردة.

أجرت بوابة "الخليج 365" الإلكترونية، حوارًا خاصًا مع إسلام بلوكا، عارض أزياء مصري، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعد المتضامن الوحيد مع "ميريهان" وأعلن دعمه لها من خلال الاستوري الخاص به عبر موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" معلقًا عليها: "تسلم البطن اللي شالتك ويسلم الراجل اللي رباكي".

تعرضت "ميريهان" لهجوم شرس من قبل محبي "وردة" على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الصور التي توضح محاولة اللاعب بالتحرش الكلامي بها- بحسب حديث "إسلام".

وكانت عارضة الأزياء ميريهان، قد علقت على الاستوري الخاص بـ"بلوكا" بعد إعلانه دعمها، موجهة له الشكر، وتداول مستخدمي "إنستجرام" صورا من الاستوري وتعليقها عليه، أبرزهم الفنان أحمد العوضي، ولاعب كرة القدم عمرو السولية.

وانفردت "الخليج 365 الفني"، بتفاصيل جديدة عن حياة مريهان، وكواليس العلاقة بين "بلوكا ومريهان"، والذي وصفته السوشيال ميديا بالداعم الوحيد لها.

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وقال بلوكا : "قررت دعمها لأنها رفضت التعرف على عمرو وردة فقط فقط نال إعجابي رد فعل الموديل مريهان، عندما حاول عمرو وردة التحرش بيها، والتعرف عليها بطريقة لا تليق بيه كشخصية عامه وله جمهور، وعلى الرغم من هجوم السوشيال ميديا قررت دعهما وذلك لأنها لم تسعى للشهرة ولو كانت تريد ذلك لكانت قبلت عرضه بالتعرف عليها ولكنها رفضت وهذا ما دفعني لدعهما بصورة ستوري.

وأضاف: "متوقعتش أن الاستوري تقلب السوشيال ميديا بهذا الشكل بعد رفع الاستوري ذهبت للنوم، ولم أتوقع أن تشاهد مريهان الاستورى، ولكني تفاجات بتداول رد "مريهان" على الاستوري الخاص بي، وحيث دعمتها بشكل عفوي جدًا ، وهي "تسلم البطن اللي شالتك ويسلم الراجل اللي رباكي".

وأكد لم أقصد عمرو ورده بالفيديو المتداول لي وكان للكوميديا فقط أنا مجرد متابع عبر السوشيال ميديا فقط، ولم يسبق لي علاقة شخصية باللاعب عمرو وردة، وكان الغرض من طرح فيديو "عمرو يحلم وأنا احقق"، الضحك مع متابعيني عبر "الفيسبوك" فقط، فهي لم تقوم بفضيحتي مثل ما حدث مع "وردة"، لأنه شخصية معروفة، ورسالتي هي أن البساطة أفضل من استغلال الشهرة.

وأوضح أن مريهان ميسورة الحال ولا تحتاج إلى الشهرة بهذا الشكل أتحدث مع مريهان بشكل يومي بعد أن تلقت دعمي من خلال الاستوري، وأكد لي أنها لا تحتاج إلى الشهرة أو الأموال، حيث أنها تعمل موديل بـ"دبي"، وكذلك تعمل بمجال الدعايا لأشهر الماركات العالمية للسيارات، ومن المقرر أن تظهر بلايف عبر صفحتها الرسمية خلال أيام للكشف عن تلك التفاصيل.

وأشار إلى أنه تلقى كمًا كبير من السخافة بعد أن أصبح تريند عبر السوشيال ميديا لافتًا إلى أنها رسائل الساخرة من موديل خارج البلاد، يريدون معرفة كيف تمكنت من التعرف على مريهان باستوري واحد فقط، فضلًا عن ردود فعل رواد السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات على الصورة الاستوري عندما نشرت نسخة منها عبر صفحتي الشخصية بـ"الفيسبوك"، وأبرزهم: "أدي اللي لاعيبة المنتخب مش عارفين يكلموها واحد شقطها بكلمتين"، "عاش يابني والله"، "أنت الفشيخ اللي شقط البت اللي شبه محمد رمضان"، "طب أنا لو عاوز اشقط ساندي اعمل ايه"، وكانت دائمًا أرد بـ"تسلم البطن اللي شالتك والراجل اللي رباكي"، ولا أنكر امنيتي أن أحصل على شهرة بهذه الجملة.

واختتم حواره قائلًا: "ما حصل رزق من الله سبحانه وتعالى تعويضًا عن صبري، حيث أني أعمل موديل ومطرب مهرجانات منذ عام 2007، كنت من جيل أوكا وأورتيجا، وغيرهم، وخوضت العديد من التجارب حتى استطيع أن أصل لحلم التمثيل، ولعلى ما حدث خير لي حتى أضع قدمي على أول الطريق وتفتتح لي أبواب جديدة".