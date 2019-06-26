الامارات | عبدالغفار: 6% فقط من ميزانيات الاتحادات تُصرف على المشاركات الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغفار: 6% فقط من ميزانيات الاتحادات تُصرف على المشاركات الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أمين عام الهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، إنهم اكتشفوا وفقاً لدراسة قامت بها إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة، أخيراً، أن نسبة 94% من الدعم المالي المخصص لاتحادات رياضية، تذهب إلى المصروفات الإدارية المتعلقة بالرواتب وإيجارات مقار هذه الاتحادات، وأن 6% فقط من ميزانياتها تخصص للمشاركات الرياضية في البطولات الداخلية والخارجية.

ووصف عبدالغفار هذا الأمر بـ«المزعج»، وقال إنه يتطلب معالجة فورية، مشدداً على أن الميزانيات المخصصة للاتحادات ستكون كافية في حال تم صرفها في وجوهها الصحيحة وليس بطريقة عشوائية، وقال إنهم لن يطالبوا الجهات المعنية بزيادة الميزانية السنوية المخصصة للهيئة، البالغة 200 مليون درهم، بعد خروج قطاع الشباب من الهيئة، كونها كافية جداً لتسيير النشاط الرياضي، مؤكداً أن الدولة صرفت الكثير على الرياضة ومن حقها أن ترى نتائج هذا الدعم وأين يتم صرفه.

واستعرض عبدالغفار خلال جلسة مع وسائل الإعلام، أمس، بمقر الهيئة في دبي، الإنجازات التي حققتها الهيئة في ستة أشهر، من يناير الماضي وحتى 25 الجاري، وذلك منذ توليه منصب الأمين العام. وقال إنها بلغت 10 إنجازات «على رأسها تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن سلامة وأمن المنشآت الرياضية».

وقال إن الهيئة حصرت كل المنشآت الرياضية، وأعدت ملفاً متكاملاً عنها، مع تقييمها، ورصد نقاط القوة وفرص التحسين، من أجل العمل على تطويرها وفق المعايير العالمية.

ووجّه عبدالغفار الشكر لوزارة الداخلية، ممثلة في سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لما تم تقديمه من تعاون عكس أرقى معاني التكامل المؤسسي.

وأضاف أمين عام الهيئة: «جلسنا مع 30 اتحاداً رياضياً، وطالبناها بتقديم تصور كامل لميزانياتها المالية السنوية، وتحديد أوجه الصرف الفعلية المتعلقة بالمشاركات المختلفة وغيرها، بعيداً عن الصرف العشوائي، حتى نتمكن من تقنين عملية الصرف المالي».

وأوضح: «اكتشفنا خلال الاجتماعات أن بعضها ليس له مقر، ويصرف بين 200 ألف و300 ألف درهم سنوياً من أجل استئجار مقر، لذلك نسعى لتحديد سقف معين للمبالغ الخاصة بإيجار مقار الاتحادات، على ألا تتجاوز المبلغ المحدد، ومن أراد أن يؤجر في مكان آخر عليه أن يدفع من موارده الخاصة وليس الميزانية المقدمة من الهيئة». وأكمل «في حال اكتمال المقر الجديد للجنة الأولمبية الوطنية، سيتم تجهيز مقار لـ18 اتحاداً رياضياً، ما سيخفف عن كاهل هذه الاتحادات بسبب المبالغ التي تذهب لإيجار المقار، على أن يتم تخصيصها لدعم الجانب الفني لهذه الاتحادات».

في جانب آخر، أكد عبدالغفار الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة صندوق الإمارات لدعم ورعاية الموهوبين، المتمثلة في اختيار تسعة لاعبين واعدين من مواطني الدولة، لعدد من الرياضات الأولمبية، تمهيداً لتجهيزهم لأولمبياد 2024 و2028 وفقاً لأفضل الأسس والمعايير العالمية.

إنجازات الهيئة في 6 أشهر

1- تحديث النظم الإدارية واللوجستية لقطاع الرياضة.

2- تصميم الاستراتيجية الوطنية لرياضة الإمارات 2032.

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3- تحديث وتطوير الهيكل التنظيمي.

4- تحديد الهوية المرئية والشعار.

5- تأسيس المنصة الرقمية للبيانات الرياضية «مرصد».

6- إطلاق مبادرة تأسيس مكتب الهيئة للاستشارات القانونية

والاستراتيجية والفنية، لمساعدة كل الجهات الرياضية.

7- اختيار تسعة لاعبين واعدين لتجهيزهم لأولمبياد 2024 و2028، ضمن مبادرة صندوق دعم المواهب الوطنية.

8- تأسيس «مفتاح الإمارات الرياضي» الذي يضم 15 بنداً، وذلك لتنظيم الحركة الرياضية في الدولة.

9- تحديد الدعم المالي للاتحادات وفق الخطط والبرامج والأنشطة المقدمة من قبلها.

10- التنظيم الداخلي لعمل الهيئة من حيث الأنظمة المالية والأرشفة الإلكترونية والمنصات الرقمية والتحولات الذكية.

- بعض الاتحادات الرياضية تصرف سنوياً ما بين 200 و300 ألف درهم لاستئجار مقار خاصة بها.

- المقر الجديد للجنة الأولمبية سيضم مقار لـ18 اتحاداً رياضياً، ما يخفف المبالغ التي تذهب إلى استئجارها.