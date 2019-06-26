شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية.

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام».