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تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته، متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية.

وأضاف آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء): «كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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