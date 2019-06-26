شكرا لقرائتكم دائرة الكونغو مطمع أندية الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل خالد أوتشو مدافع وسط المنتخب الاوغندى حسابات العديد من أندية الدورى المصرى تحسبا للتعاقد معه عقب كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالقاهرة . ويشارك المنتخب الاوغندى بالمجموعة الأولى بجانب مصر وزيمبابوى والكونغو الديموقراطية . Advertisements كان اللاعب قد ظهر بمستوى جيد خلال مباراة فريقه الأولى أمام الكونغو والتى انتهت بفوز اوغندا بهدفين نظيفين اعتلى بهم صدارة المجموعة . ويراقب مسئولى مصر المقاصة وسموحه والإنتاج الحربى وطلائع الجيش اللاعب للتعاقد معه خاصة وأنه أحد الأعمدة الرئيسية للفرنسى ديسابر المدير الفنى لأوغندا .

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