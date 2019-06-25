نبيل فقير يقترب من الدوري الإيطالي

دخل نادي اي سي ميلان الإيطالي، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي ليون الفرنسي، من أجل التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وأضافت بعض التقارير الفرنسية أن القيمة المتوقعة لصفقة بيع فقير تراجعت لتصبح بين 35 و40 مليون يورو فقط، حيث سيصبح اللاعب متاحًا بالمجان لأي من الراغبين في

وكان فقير قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق القيمة المتوقعة لصفقة بيع فقير تراجعت لتصبح بين 35 و40 مليون يورو فقط، حيث سيصبح اللاعب متاحًا بالمجان لأي من الراغبين فيالتعاقد معه عقب نهاية الموسم المقبل.وكان فقير قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال الصيف الماضي، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب تمسك جيان ميشيل أولا رئيس ليون بالحصول على 70 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

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