نصر رمضان ينتقل الى أسوان فى صفقة انتقال حر...

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جدة - عمرو شويل تعاقد أسوان مع نصر رمضان مدافع وسط مصر المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر بعدما أنهى اللاعب تعاقده مع الفريق الفيومى. Advertisements حضر توقيع العقود مجدى عبد العاطى، المدير الفنى للفريق الأسوانى ووكلاء اللاعب محمد مادا وهاني حسن وتامر سماره. وقام اللاعب بالتوقيع لمدة موسمين فى إطار خطة أبناء زهرة الجنوب فى بناء فريق قوى يستطيع الصمود بالدورى وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم.

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