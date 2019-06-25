شكرا لقرائتكم فسخ العقد آخر حلول الزمالك لدعم الجبهة اليسرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو نادي الزمالك، عدة سيناريوهات لدعم الجبهة اليسرى خلال الموسم الكروى الجديد، وضم وجه جديد لقيادة مركز الظهير الأيسر بجانب عبد الله جمعة المتألق بشدة بالوقت الحالى مع الفريق الأبيض. ويخطط مسئولو الزمالك للتعاقد مع طارق طه ظهير أيسر الإسماعيلى مع إمكانية دخول بهاء مجدى فى الصفقة التبادلية بخلاف سداد مقابل مادى لإتمام التعاقد ولكن أبدى مسئولو الدراويش رفض مبدئى لرحيل الظهير الأيسر. ووضع مسئولو الزمالك سيناريو بديل لدعم الجبهة اليسرى وهو فسخ عقد إعارة أحمد أبو الفتوح لصفوف نادي سموحة بعد انتقاله للنادي السكندرية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف بدء من الميركاتو الشتوى الماضى وبالتالى يتبقى فى عقد الإعارة الموسم المقبل ولكن سيطلب النادي الأبيض فسخ العقد واستعادة لاعبه مرة أخرى.

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