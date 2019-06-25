شكرا لقرائتكم المقاولون يرحب بوزير الرياضة الكونغولي في قلعة الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب وعماد النحاس المدير الفني على الترحيب بوزير الشباب والرياضة الكونغولي السيد لي سانجا ومنتخب الكونغو الذي يؤدي تدريباته على ملعب المقاولون أستعدادا لمواجهة مصر غدا فى الجولة الثانية بامم أفريقية .

ويلتقى فى العاشرة مساء غدا الاربعاء منتخب مصر مع الكونغو فى الجولة الثانية بالمجموعة الاول للامم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو .

وتبادل المهندس عادل فتحي والوزير الكونغولى الحديث حول البطولة الافريقية بحضور جمال سالم نجم المقاولون الاسبق ومرافق بعثة الكونغو قبل مران منتخب الكونغو .

وأبدى فتحي ترحيبه الشديد بالاشقاء في الكونغو بينما وجه الوزير الشكر لمصر على حسن الاستضافة مشيدا بامكانات نادي المقاولون العرب وتنظيم البطولة لافريقية على افضل ما يكون معربا عن سعادته بالتواجد في مصر خلال هذه الفترة.