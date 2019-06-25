الارشيف / اخبار الرياضه

المقاولون يرحب بوزير الرياضة الكونغولي في قلعة الذئاب...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم المقاولون يرحب بوزير الكونغولي في قلعة الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب وعماد النحاس المدير الفني على الترحيب بوزير الشباب والرياضة الكونغولي السيد لي سانجا ومنتخب الكونغو الذي يؤدي تدريباته على ملعب المقاولون أستعدادا لمواجهة مصر غدا فى الجولة الثانية بامم أفريقية .

ويلتقى فى العاشرة مساء غدا الاربعاء منتخب مصر مع الكونغو فى الجولة الثانية بالمجموعة الاول للامم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو .

 

وتبادل المهندس عادل فتحي والوزير الكونغولى  الحديث حول البطولة الافريقية بحضور جمال سالم نجم المقاولون الاسبق ومرافق بعثة الكونغو  قبل مران منتخب الكونغو  .

 

وأبدى فتحي ترحيبه الشديد بالاشقاء في الكونغو بينما وجه الوزير الشكر لمصر على حسن الاستضافة مشيدا بامكانات نادي المقاولون العرب وتنظيم البطولة لافريقية على افضل ما يكون معربا عن سعادته بالتواجد في مصر خلال هذه الفترة.

 

3d6a4b0b-36c8-4ee2-8aeb-59e69aa90884

 

 

37b04310-00bd-4a4e-bf44-c795c27492a9

 

Advertisements

 

3451725c-1c53-4012-9433-0bf868511f2f

 

 

90928799-9ae3-44c4-81f9-fe82131b2e33

 

 

dae53e75-1ea6-4afa-8ba7-ed0968841f1d

 

 

e3289238-927b-4426-81ea-69a710e38a46

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يرحب بوزير الرياضة الكونغولي في قلعة الذئاب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا