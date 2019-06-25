تذاكر مجانية لحضور بطولة كأس الأمم الأفريقية في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - ميرا إبراهيم:

أعلن المهندس أحمد نصرالله، أمين عام حزب الحرية في محافظة الاسماعيلية، أن الحزب وفر عددًا من التذاكر المجانية لحضور مباريات المجموعة السادسة التي تستضيفها المحافظة، وتضم منتخبات "غانا - الكاميرون - غينيا بيساو – بنين".

وأضاف أمين الحزب في محافظة الإسماعيلية عبر تصريحات له اليوم، أن الحزب يؤمن بضرورة مشاركة المواطنين في الأحداث التي تشغلهم، خاصة وأن كرة القدم لها طابع خاص في مصر وتحظى باهتمام واسع وكبير ولدينا فيها ثقافة عالية ودراية ومتابعة لأغلب المنتخبات والدوريات العالمية.

وأكد "نصر الله"، على ضرورة ظهور مدرجات البطولة بشكل حضاري يليق بالمستوى العالمي الذي قدمته مصر في حفل الافتتاح تمهيدًا لعودة الجمهور لحضور مباريات كرة القدم المصرية في الملاعب قريبًا.

وأشار البيان إلى أنه جاري توفير عدد من التذاكر المجانية على مستوى جميع المحافظات حرصًا على إشراك الجماهير في هذا الحدث الكبير.