اقترب نادى فياريال الإسباني من التعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت التقارير الإسبانية أن فياريال سيتعاقد مع ألبيرتومورينو مدافع ليفربول يوم 1 يوليو بعد انتهاء عقده في الريدز 30 يونيو القادم، وعدم الرغبة في التجديد.
ونظرا لأداء الأسكتلندى أندى روبرتسون الرائع مع ليفربول لم يشارك مورينو سوى في 5 مباريات فقط من الموسم السابق مع الفريق الإنجليزي.
ووجه نادى ليفربول أنظاره نحو الشاب الإسبانى آدم لويس الظهير الأيسر لنادى إشبلية لتعويض رحيل مورينو.
كانت هذه تفاصيل خبر فياريال يقترب من حسم صفقة مدافع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.