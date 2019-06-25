فياريال يقترب من حسم صفقة مدافع ليفربول

اقترب نادى فياريال الإسباني من التعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير الإسبانية أن فياريال سيتعاقد مع ألبيرتو

مورينو مدافع ليفربول يوم 1 يوليو بعد انتهاء عقده في الريدز 30 يونيو القادم، وعدم الرغبة في التجديد.

ونظرا لأداء الأسكتلندى أندى روبرتسون الرائع مع ليفربول لم يشارك مورينو سوى في 5 مباريات فقط من الموسم السابق مع الفريق الإنجليزي.

ووجه نادى ليفربول أنظاره نحو الشاب الإسبانى آدم لويس الظهير الأيسر لنادى إشبلية لتعويض رحيل مورينو.