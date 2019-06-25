الامارات | أغيري يحدد موقف المنتخب المصري من عمرو ورده ويدافع عن صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن أغيري يحدد موقف المنتخب المصري من عمرو ورده ويدافع عن صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب المصري، المكسيكي أغيري، إن لاعبيه لا يعانون بدنيًا، وفي حالة جيدة قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، مضيفا أن لديهم تحليل فني كامل للمنافس، وأوضح أغيري، في المؤتمر الصحافي أن الكثيرين يؤكدون أن الجمهور غير راض عن أداء المنتخب أمام زيمبابوي، فهل قاموا بمقابلة كل مشجعي المنتخب المصري للتأكيد من هذا الأمر؟

وأكد مدرب الفراعنة أنه يعمل مع فريقه الفني على تحسين الأداء أمام الكونغو، مضيفا أن هناك سلبيات يجب أن يتم علاجها، وأنه يعمل على هذا الأمر، وحول فردية محمد صلاح في المباراة الأولى قال: "إنه يلعب بروح الفريق، ولا يحاول اللعب بفردية، ولدينا 17 تسديدة على المرمى، والسنغال فقط التي سددت أكثر منا برصيد 20 مرة".

وعن أزمة اللاعب عمرو وردة، قال إنه لاعب في الفريق، ويتدرب جيدًا وليس هناك أي أزمة معه، كا أشار المدرب أن حجازي لا يعاني من أي إصابة وسيلعب باستخدام واقي للأنف.

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وحول تشكيل المنتخب، قال أغيري إن أبرز الأزمات التي واجهته أمام زيمبابوي هي عدم استغلال الفرص ولديه أكثر من حل سواء بمشاركة محمد صلاح كمهاجم أو مروان أو وردة وهناك احتمالية للدفع بمهاجم جديد.

وشدد أغيري، على أن منتخب الكونغو جيد للغاية، رغم أن البعض لم يشاهد ذلك أمام أوغندا، لكن هذا الأمر لا يعبر عن الأداء الحقيقي لهذا الفريق، مؤكدا أنه منافس يمتلك لاعبين مميزين، ويستطيعون خلق المشاكل في المباراة، لذلك يجب على المنتخب المصري عدم الاستهانة بهم.