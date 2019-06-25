كتب: ضياء السقا
نفى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، اتهام نجم ليفربول، محمد صلاح بالأنانية، مشيرا إلى أن "مو" يلعب بروح الفريق، مشددا على أهمية دوره مع "الفراعنة".
قال أجيري، خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الكونغو، إن صلاح يلعب بشكل جيد مع باقي اللاعبين ويمتلك روح الفريق، وملتزم تمامًا".
وأضاف المدير الفني: "لدينا عناصر أخرى تقودنا إلى المرمى وليس صلاح فقط، أعلم أنه لم يصل مع المنتخب بنفس المستوى الذي يظهر به مع ليفربول بسبب طريقة اللعب".
وعن استعداد الفراعنة لمباراة الكونغو، أكد: "رجال المنتخب جاهزون لخوض المباراة، مشددًا أنه لا توجد أي غيابات".
أما في ما يخص موقف المدافع أحمد حجازي الذي تعرض لإصابة على مستوى الأنف في مباراة زيمباوي، قال أجيري: "أحمد حجازي مدافع المنتخب جاهز بدنيا، إلا أنه يعاني من إصابة خفيفة في الأنف وسيلعب بالواقي خوفا من تفاقم إصابته".
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كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يرد على ’’أنانية‘‘ صلاح.. ويكشف موقف حجازي من المشاركة أمام الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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