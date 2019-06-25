بعد واقعة ’’ميريهان‘‘.. عارضة أزياء جديدة تتهم ’’عمرو وردة‘‘ بالتحرش بها

كتب: ضياء السقا

بعد اتهام الموديل المصرية، ميريهان، نجم المنتخب الوطني عمرو وردة، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، زعمت عارضة الأزياء الشهيرة، مريم جورج، تعرضها لواقعة مشابهة، مع نفس اللاعب.

ونشرت مريم جورج، عارضة الأزياء الحالية، وملكة جمال مصر السابقة عام 2015، عدد من الصور عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي بموقع انستجرام”، كشفت من خلالها تفاصيل محادثات قديمة بينهما، حيث طلب وردة مقابلتها، أثناء تواجدها بالقاهرة ولكنها رفضت طلبه، فضلا عن إرساله لها صورة غريبة لقدميه، فسرتها الفتاة على أنه يحاول إغراءها !.

مريم جورج على إنستجرام

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شاهد الصور التي نشرتها مريم جورج

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال اليومين الماضيين، حالة من الجدل بعد اتهام عارضة أزياء مصرية، بعض لاعبي منتخب مصر، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة أزياء، تدعى مريهان، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها، فيما اكتفى أيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" بمشاهدة الستوري الخاص بها.

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