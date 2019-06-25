المستشار القانوني للأهلي يتحدث عن قضية الهارب كوليبالي وغرامة عبدالله السعيد

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، على قيامه بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد من خلاله بعدم قيام الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الأحمر السابق بسداد العقوبة المالية التي وقعت عليه في وقت سابق.
وأضاف في تصريحات خاصة “قمنا بإخطار الفيفت اليوم بأن اللاعب الإيفواري لم يسدد العقوبة المالية وننتظر العقوبة التي ستوقع عليه لان فيفا هو المنوط بإصدار العقوبات”.
وحول موقف الأهلي من التنازل عن قضية عبد الله السعيد قال :”دفع عبد الله السعيد للشرط الجزائي في العقد المبرم مع الأهلي بقيمة ٢ مليون دولار الشرط الوحيد للتنازل عن القضية”.
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