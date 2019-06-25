تفاصيل تمسك رمضان صبحي بالاستمرار في الأهلي رغم مغالاة هيدرسفيلد

تمسك رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، والمعار إلى صفوف النادي الأهلي، بالاستمرار في القلعة الحمراء خاصة أن إعارته تنتهي بنهاية الشهر الجاري.
وكشفت مصادر خاصة أن نادي هيدرسفيلد طلب ٨ مليون جنيه إسترليني للبيع و ٢ مليون و ٢٠٠ للإعارة لمدة سنة، الأمر الذي رآه مسئولو الأهلي مستحيل بسبب المغالاة.
من جانبهم، جاء رد مسؤولو الأهلي بعرض ٣ مليون استرليني للشراء بشكل نهائي ولم يتقدم بعرض لتخفيض سعر الإعارة لموسم واحد في ظل رغبتهم في شراء اللاعب بشكل نهائي.
جدير بالذكر أنه من المقرر عودة رمضان صبحي إلى انجلترا في غضون أيام قليلة وبالتحديد في اليوم الأول من شهر يوليو المقبل.
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