إدعاءات كاذبة عن رفض فندق رويال مكسيم كيمبينسكى استقبال طاقم الشركة الراعية للكاف دون سبب

تلقّى رويال مكسيم بالاس كمبينسكي مساء الاتنين الموافق 24/6/2019 اخبار الادعاءات الكاذبه على بعض مواقع الاخبار الالكترونيه, بـان الفندق رفض استضافة طاقم الشركة الراعية للكاف دون سبب.

وتأخذ إدارة الفندق هذه الادعاءات على محمل الجد وتتواصل مع السلطات الرسميه المحليّة و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، واللجنة المنظمة للتحقيق في الحادثة وتوضيح الموقف بشكل كامل.

ويضع الفندق سمعة مصر و الاتحاد الافريقي و فنادق كيمبنسكى على سلّم أولويّاتنا، ونؤكد التزامنا بأعلى المعايير من السلوكيّات المهنيه و الاخلاقيه بالإضافة إلى الامتثال إلى كافّة القوانين و العقود الملزمه. و نتمسك بكامل حقنا القانونى فى الرجوع على من قام بالادعاء او النشر على وجه غير صحيح لاى خبر يسيء الى سمعة الفندق و نحتفظ بحقنا القانونى بالتعويض عن اى اضرار تلحق بنا خلال ذلك.