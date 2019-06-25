ريال مدريد يفكر في الخطة “ب”

أكدت تقارير صحافية اسبانية أن ريال مدريد بدأ التفكير في الخطة “ب” بسبب فشل النادي الحالي في ضم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

ويرفض مانشستر يونايتد عملية رحيل لاعبه الدولي الفرنسي بوغبا لريال مدريد كما يشترط 180 مليون يورو على الأقل لبيع اللاعب.

ووفقا لاذاعة كادينا كوبيه بدأ ريال مدريد التفكير بقوة في الخطة “ب” التي تتمثل في ضم كريستيان ايركسين من صفوف توتنهام أو تانغي ندومبيلي لاعب وسط ليون الفرنسي الحالي.

وينتظر زيدان حتى الأول من يوليو المقبل على أمل ضم بوغبا من مانشستر يونايتد ومن ثم سوف يتحول للخطة “ب”.