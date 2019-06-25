هذه المنتخبات المتأهلة لربع نهائي "كوبا أمريكا"

أسدل الستار أمس على مباريات دور المجموعات لمسابقة "كوبا أمريكا" لكرة القدم المقامة في البرازيل، وأسفرت عن تأهل 8 منتخبات قوية إلى الدور ربع النهائي.



وتأهلت البرازيل، وكولومبيا، وأوروغواي، في صدارة المجموعات الأولى والثانية والثالثة على الترتيب، فيما حجزت منتخبات فنزويلا، والأرجنتين، وتشيلي بطاقة العبور باحتلالها المركز الثاني.



أما المنتخبان البيروفي، والباراغوياني فقد تأهلا كونهما أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.



وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت المقبلين، وستكون على الشكل التالي:



الجمعة 28 يونيو



البرازيل # باراغواي، فنزويلا # الأرجنتين.



السبت 29 يونيو



كولومبيا # تشيلي، أوروغواي # البيرو.



تجدر الإشارة إلى أن منتخب تشيلي هو حامل اللقب في النسختين الماضيتين (2015 و2016).

المصدر: RT

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