رياضة | الزمالك يقترب من حسم صفقة نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقترب من حسم صفقة نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك، عن اقتراب القلعة البيضاء من حسم صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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وأشار رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الزمالك اليوم"، أنه حال إتمام الصفقة سيكون الفضل للثنائي أحمد وأمير مرتضى منصور، اللذان يعملان بكل قوة من أجل إنهائها، مشيراً إلى أن الصفقة ستفاجئ الجميع.

ورفض رئيس النادي الإعلان عن هوية اللاعب، لفرض حالة من السرية الكبيرة حول الصفقة على حد صوفه، حتى لا تتعرقل مثلما حدث في صفقة عبدالله السعيد، الذي كان قد وقع للزمالك ولكن الصفقة فشلت.