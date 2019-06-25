رياضة | برشلونة يرفض التراجع عن صفقته الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرفض التراجع عن صفقته الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض مسئولو برشلونة الاستسلام في صفقة الموسم، خاصة وأن الفريق بات في حاجة لجهود هذه الصفقة خلال الموسم المقبل.

وأبدى مسئولو برشلونة تمسكهم بضم ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن برشلونة يثق في قدرته على ضم دي ليخت في الصيف الجاري من أياكس لأن اللاعب يرغب في الانتقال للفريق الكاتالوني.

وتابعت الصحيفة أن دي ليخت يفضل الانتقال لصفوف برشلونة من أجل اللعب في البارسا على العروض المغرية من باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يستطيع التعاقد مع ماتياس دي ليخت في ظل وجود اتفاق مسبق مع أياكس بضمه مقابل 75 مليون يورو.